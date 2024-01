Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt in Polizeikontrolle und gibt falsche Identität an

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (29.01.) führten Polizisten auf der Friedensstraße Geschwindigkeitskontrollen in einem verkehrsberuhigten Bereich durch. Hierbei hielten sie um 16 Uhr einen 36-Jährigen mit einem Golf für eine Kontrolle an. Der Hagener konnte den Beamten vor Ort keinen Führerschein aushändigen und zeigte ihnen stattdessen lediglich ein Foto von einem Dokument. Der Mann gab an, dass es sich dabei um seinen Führerschein handelt, den er abfotografiert habe. Als die Einsatzkräfte einen freiwilligen Drogenvortest mit dem Hagener durchführten, verlief dieser positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Polizisten zur Wache begleiten. Dort wurde festgestellt, dass der 36-Jährige den Beamten eine falsche Identität angegeben hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der gesamten Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der Mann immer wieder uneinsichtig und hinterfragte die Maßnahmen der Beamten. Er gab unter anderem an, dass es sein Problem sei, wenn er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto fahre.

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Falscher Namensangabe gegen den Mann. Er erhielt zudem eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch gegen den Halter des VW wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er zuließ, dass der 36-Jährige ohne Führerschein mit dem Auto fährt. (arn)

