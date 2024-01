Polizei Hagen

POL-HA: Kind in der Innenstadt angefahren und leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt wurde am Montagnachmittag (29.01.2024) ein 5-jähriges Kind leicht verletzt. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr, gegen 13.00 Uhr, mit seinem schwarzen Skoda über die Hugo-Preuß-Straße in Richtung der Hindenburgstraße. Zwischen zwei am Straßenrand geparkten Autos trat plötzlich der 5-jährige Junge auf die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW des 38-Jährigen und dem Kind. Dabei wurde der 5-Jährige leicht verletzt und in Begleitung seines Erziehungsberechtigten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

