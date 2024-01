Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet nach Handyverstoß Widerstand gegen Polizeibeamte

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Samstag, 27.01.2024, fuhr ein Polizist gegen 12:30 Uhr die Weißenburger Straße in Richtung Altenhagener Straße entlang. Auf der Altenhagener Straße bemerkte der Polizist einen VW. Dessen 36-jähriger Fahrer hielt ein Mobiltelefon an sein Ohr und sprach hinein. Er legte das Handy eilig in die Seitentür, als er den Ordnungshüter bemerkte. Als der Streifenwagen sich vor den VW setzte und diesen anhielt, sprang der Fahrer alsbald aus seinem PKW, ging auf den Beamten zu und fragte ihn nach dem Grund der Kontrolle. Der Polizist nannte ihm diesen und forderte den Mann auf, sich auszuweisen. Er weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung und wurde immer aggressiver. Der 36-Jährige entfernte sich ohne sich auszuweisen, weswegen der Polizist Unterstützung hinzurief. Um eine weitere Flucht zu unterbinden, sollte der Mann angehalten und gefesselt werden. Dabei setzte er sich so massiv zu Wehr, dass ein Polizist Pfefferspray einsetzen musste. Mit einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Beamten, den 36-Jährigen mit auf die Wache zu nehmen. Hier konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt und eine Straf- sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt werden. Die Polizisten fertigten auch einen Bericht, welcher nun der Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt wird. (hir)

