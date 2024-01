Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer stürzt bei Lenkbewegung

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Sonntag (28.01.) verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Feithstraße. Gegen 13.15 Uhr fuhr der 29-Jährige mit einer Kawasaki aus der Bolohstraße kommend in Richtung der Haßleyer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Hagener nach eigenen Angaben während einer Lenkbewegung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte auf die linke Seite. Er rutschte anschließend noch einige Meter über die Fahrbahn. Der 29-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. (arn)

