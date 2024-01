Polizei Hagen

POL-HA: Wiederholungstäter fährt zweiten Tag in Folge alkoholisiert Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Um 18.55 Uhr stoppten Polizisten am Donnerstag (25.01.) einen 33-Jährigen auf der Verbandstraße. Der Hagener hatte seinen Ford zuvor bei einem Abschleppunternehmen abgeholt und war den Mitarbeitern dort aufgrund seiner starken Alkoholisierung aufgefallen. Eine Streifenwagenbesatzung traf auf dem Zubringer zur A 46 auf den Ford und hielt diesen umgehend an.

Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass der 33-Jährige bereits am Vortag aufgrund von Trunkenheit im Verkehr sowie eines Widerstands in Erscheinung getreten war (s. Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5699603 ) Als die Beamten das Gespräch mit dem Hagener suchten, machte er einen stark alkoholisierten Eindruck. Seine Motorik war sehr verlangsamt, die Bewegungen unkoordiniert, zudem war seine Aussprache nuschelnd und lallend. Als der 33-Jährige aufgefordert wurde den Ford zu verlassen, ignorierte er diese zunächst mehrfach. Als er schließlich doch ausstieg, war er nicht in der Lage geradeaus zu gehen. Der Mann torkelte und schwankte. Wie am Vortag zeigte sich der Hagener unkooperativ und aggressiv. Als ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem Mann durchgeführt wurde, dabei zeigte das Testgerät über 3,2 Promille an. Während die Polizisten den Mann im Streifenwagen mitnahmen, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen, schlief er während der Fahrt mehrfach ein. Er beleidigte die Polizisten darüber hinaus. Der 33-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte den Ford sicher. (arn)

