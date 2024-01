Polizei Hagen

POL-HA: Hagener stört die öffentliche Ordnung und wirft Mülleimer um

Hagen-Haspe (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstag (25.01.) einen Randalierer in Gewahrsam, der wiederholt die öffentliche Ordnung störte. Der 54-Jährige pöbelte um 9.55 Uhr Passanten in der Berliner Straße an, als Polizisten das erste Mal auf ihn trafen. Die Beamten erteilten dem Hagener einen Platzverweis für den dort stattfindenden gesamten Wochenmarkt sowie die umliegenden Straßen. Um 10.45 Uhr löste der Mann jedoch einen weiteren Einsatz aus. Wenige Meter vom Wochenmarkt entfernt randalierte er weiter. In der Kölner Straße pöbelte er Personen an und warf einen Mülleimer um. Zusätzlich entleerte er ihn. Ein deeskalierendes Gespräch mit dem 54-Jährigen brachte keinen Erfolg. Er ließ sich nicht beruhigen. Eine Streifenwagenbesatzung brachte ihn in das Polizeigewahrsam und führte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Das Messgerät zeigte über 1,7 Promille an. (arn)

