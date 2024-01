Polizei Hagen

POL-HA: Telefonbetrüger gibt sich als Angehöriger der Polizei Hagen aus

Hagen (ots)

Ein unbekannter Betrüger gab sich am Mittwochnachmittag (24.01.2024) am Telefon einer 64-jährigen Frau gegenüber als Angehöriger der Polizei Hagen aus. Der Mann rief gegen 14.20 Uhr bei der Hagenerin an und sagte ihr, dass einer ihrer Nachbarn überfallen worden sei. Der Täter habe dabei eine Liste verloren, die die Polizei aufgefunden habe. Auf dieser Liste habe auch der Name des Ehemannes der 64-Jährigen gestanden. Der Unbekannte müsse ihr deshalb nun einige Fragen stellen. Die Frau reichte den Telefonhörer an ihren Ehemann weiter. Dieser erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Die Polizei Hagen warnt erneut vor derartigen Telefonbetrügern und rät dringend davon ab, sensible, personenbezogene Daten am Telefon an Unbekannte herauszugeben. Sollten Sie Zweifel an der Seriosität des Anrufes haben, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie die Polizei zurück. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell