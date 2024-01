Polizei Hagen

POL-HA: 36-jährige Fußgängerin bei Unfall auf Emst leicht verletzt

Hagen-Emat (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochabend (24.01.2024) auf Emst eine 36-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Die Hagenerin war, gegen 18.15 Uhr, auf dem Gehweg der Cunostraße unterwegs und wollte die Straße Am Großen Feld überqueren. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Mann mit einem Mercedes Vito über die Cunostraße in Richtung der Emster Straße. Als er nach rechts in die Straße Am Großen Feld abbiegen wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache die Fußgängerin. Es kam zur Kollision, in deren Folge die 36-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

