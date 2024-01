Polizei Hagen

POL-HA: Kupferrohre an Altenhagener Kirche gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (23.01.2024) und Mittwochmorgen stahlen bislang unbekannte Täter Kupferrohre an einer Kirche in Altenhagen. Ein 71-jähriger Zeuge alarmierte die Polizei am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr, und sagte den Beamten, dass zwei kupferne Fallrohre im rückwärtigen Bereich der St. Josef Kirche in der Altenhagener Straße fehlten. Die Beamten erkannten, dass der oder die Täter die an den Rohren befestigten Blitzableiter durchtrennt hatten und das Edelmetall dann demontierten. Die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

