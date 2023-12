POL-NMS: 231213-2-pdnms Erfolgreiche Verkehrskontrolle, Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Am 12.12.2023 wurden in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.30 Uhr an den Holstenhallen in Neumünster zwei stationäre Verkehrskontrollen eingerichtet. Beteiligt an den Kontrollmaßnahmen waren neben dem 1. Polizeirevier Neumünster auch der Verkehrsüberwachungsdienst, das Hauptzollamt Kiel sowie die Polizeirevier Eckernförde und Mittelholstein.

Schwerpunkt der Kontrollen war die Feststellung und Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durch den Konsum von Alkohol, Drogen und Medikamenten im Straßenverkehr.

In der Zeit wurden 525 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden zwar 22 Atemalkoholüberprüfungen durchgeführt, jedoch wurden keine Personen festgestellt, die mehr als die erlaubten Werte konsumiert hatten. Dies spricht für ein vorbildliches Verhalten der Verantwortlichen hinter dem Steuer.

Es wurden jedoch drei Personen herausgewunken, die am Steuer saßen, aber keine Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Des Weiteren fuhren vier Personen mit ihren Fahrzeugen, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Insgesamt stellten die kontrollierenden Beamten 57 Kontrollberichte aus. Das bedeutet, dass dort Mängel an den Fahrzeugen festgestellt wurden, die nachgebessert werden müssen, bzw. die notwenigen Papiere nicht vorgelegt werden konnten.

