Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231212-2-pdnms Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Audi Q 5, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/In dem Zeitraum vom 10.12.2023, 18.00 Uhr bis 11.12.2023, 05.45 Uhr wurde in Neumünster im Stadtteil Einfeld in der Schoolkoppel ein PKW der Marke Audi Q 5 in der Farbe grau entwendet.

Der PKW stand auf einem Grundstück vor einer Garage und wurde von dort entwendet.

Die Kriminalpolizei Neumünster bittet Personen, die Angaben zu diesem Sachverhalt geben können, sich unter der Tel.: 04321/9450 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell