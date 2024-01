Polizei Hagen

POL-HA: Schüler und Lehrkräfte des Gymnasium Hohenlimburg mit Laserpointer geblendet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (24.01.) erstatteten Eltern von Hohenlimburger Gymnasiasten Anzeige wegen schwerer Körperverletzung. Mehrere 5. Klässler seien gegen 10.30 Uhr durch das geschlossene Fenster mit einem Laserpointer geblendet worden. Am Donnerstag (25.01.) meldete die Schule in der Wiesenstraße, dass Kinder und Lehrkräfte gegen 9 Uhr erneut mit einem Laserpointer geblendet wurden. Sie befanden sich zu dieser Zeit gemeinsam in einem Klassenraum. Eine Lehrerin kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Darüber waren sechs Kinder leicht verletzt. Die Jugendkontaktbeamten (JuCops) der Polizei Hagen nahmen Kontakt zum Gymnasium Hohenlimburg auf. Fahndungsmaßnahmen im Umfeld der Schule verliefen bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

