Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230924 - 1085 Frankfurt - Innenstadt: Fahrraddieb wirft Rauschgift weg

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte erkannten am Freitag, den 22. September 2023, im Bereich der Allerheiligenstraße einen gesuchten Fahrraddieb wieder und konnten den 27-Jährigen nach kurzer Flucht festnehmen. Zudem stellten sie eine größere Menge an Rauschgift sicher, dessen er sich entledigen wollte.

Als der 27-Jährige gegen 14:45 Uhr wiedererkannt wurde und Zivilfahnder ihn in der Allerheiligenstraße kontrollieren sollten, begab sich dieser zunächst in ein Restaurant. Offenbar hat er seine Verfolger bemerkt und versuchte nun die Flucht zu ergreifen. Er rannte schließlich in Richtung Battonnstraße davon. In Höhe des Jüdischen Friedhofs warf er mehrere Päckchen über eine Mauer. Die Fahnder waren ihm jedoch so dicht auf den Fersen, dass sich der völlig erschöpfte Mann widerstandslos festnehmen lassen musste. Anschließend begaben sich die Beamten auch zur anderen Seite der Friedhofsmauer und fanden dort die Päckchen mit knapp 400 Gramm Haschisch auf. Sie stellten die Drogen sicher. Der wohnsitzlose Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Neben der Anzeige wegen des Fahrraddiebstahls, den er bereits Ende August begangen hatte, erwartet den 27-Jährigen nun auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift.

