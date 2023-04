POL-VER: Zukunftstag der Polizei Verden

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Wohnungseinbruch in Achim ++ Achim. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Tannenweg. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 13:45 Uhr und 17:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem ...

mehr