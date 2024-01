Polizei Hagen

POL-HA: Friedlicher Verlauf der Versammlung "Zusammen gegen rechts" in Hagen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 25.01.2024, fand eine geplante und angemeldete Versammlung unter dem Thema "Zusammen gegen rechts" in der Hagener Innenstadt statt. Die Veranstaltung begann mit einer Kundgebung gegen 17:30 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz und setzte sich im Anschluss mit einem Aufzug über die Elberfelder Straße bis zum Volkspark fort. Dort hielten Redner Beiträge ab. Die Veranstaltung wurde durch eine Vielzahl an Polizisten begleitet und verlief erwartungsgemäß friedlich. Die Teilnehmerzahl wird durch die Polizei in der Spitze auf zirka 5.000 Menschen geschätzt, die sich nach der Abschlusskundgebung entfernten. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht. (hir)

