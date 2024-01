Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer fährt Hagener über den Fuß

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (25.01.) erlitt ein Hagener leichte Verletzungen, der Mann gab an, dass ihm ein Auto über den Fuß gefahren sei. Gegen 15 Uhr parkte der 68-Jährige sein eigenes Fahrzeug in der Dreieckstraße am Fahrbahnrand. Er stieg aus und stand auf Höhe der Fahrertür mit seinem rechten Fuß leicht versetzt auf der Straße. Ein Audi sei langsam an ihm vorbei und dabei über den Fuß gefahren. Der 74-jährige Fahrer erzählte den Polizisten bei der Unfallaufnahme, dass der 68-Jährige plötzlich auf seine Scheibe geschlagen habe, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Den Unfall habe er zuvor nicht bemerkt. Der 68-Jährige klagte über Schmerzen am Fuß, wollte jedoch selbständig einen Arzt aufzusuchen. (arn)

