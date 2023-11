Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Linienbus prallt gegen Betonmast- eine Person leicht verletzt-#polsiwi

Siegen (ots)

Am späten Dienstagabend (21.11.2023) ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Siegen gekommen.

Der 64-jährige Fahrer eines Linienbusses war gegen 21:36 Uhr auf der Sandstraße in Richtung Siegen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 84 kam der Bus plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Betonmast. Der Busfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt waren drei Fahrgäste in dem Bus. Alle Insassen blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 50000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen kommt ein internistischer Notfall als Unfallursache in Betracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell