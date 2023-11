POL-SI: Hoher Beuteschaden nach Einbruch in Lagerhalle- Polizei bittet um Hinweise-#polsiwi

Siegen (ots) - Am späten Freitagabend (17.11.2023) haben zwei Frauen in Siegen offenbar einen Zigarettenautomaten gesprengt. Gegen 23:09 Uhr wurden Polizisten in die Dr.h.c-Karl-Barich-Straße alarmiert. Ein Zeuge hatte von einem lauten Knall berichtet. Zudem konnte er beobachten, wie zwei Frauen Zigarettenschachteln in einen Audi räumten und dann flüchteten. ...

mehr