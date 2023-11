Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit über zwei Promille vor Ampel eingeschlafen - #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Ein 35-jähriger "Autofahrer" sorgte gestern Abend (20. November) für einen kleinen Verkehrsstau auf der Weidenauer Straße. Der Mann stand gegen 21:00 Uhr mit seinem Pkw als erster vor einer Ampel auf der Linksabbiegerspur in Richtung HTS. Nachdem drei Grünphasen vorüber waren und er trotz Hupen der wartenden Verkehrsteilnehmer nicht weiterfuhr, schaute einer der Wartenden in das Fahrzeug des 35-Jährigen. Dieser lag "mit weit geöffnetem Mund und geschlossenen Augen" auf dem Fahrersitz und reagierte auch auf Klopfen nicht. Den alarmierten Polizeibeamten öffnete der 35-Jährige dann aber doch. Die Befürchtungen, es könne sich um einen medizinischen Notfall handeln, waren schnell beseitigt, als die Fahrzeugtür offen war. Die Beamten konnten einen ausgeprägten Alkoholgeruch wahrnehmen. Dies bestätigte zudem ein Atemalkoholtest. Das Gerät zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Die Beamten fuhren den Pkw in eine nahegelegene Einbuchtung und der Verkehr kam wieder ins Rollen. Der 35-Jährige musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Hier ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten die Polizisten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

