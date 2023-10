Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Birken-Honigsessen - Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrzeug

Birken-Honigsessen (ots)

Am 07.10.2023, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 69 aus Birken-Honigsessen kommend in Richtung Mühlental. Im Verlauf der Strecke kam ihm ein silberfarbener Toyota Auris auf seinem Fahrstreifen entgegen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die Außenspiegel beschädigt wurden. Der Toyota-Fahrer setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und Fahrer an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell