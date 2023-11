Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zwei Radsätze von Neuwagen gestohlen, hoher Sachschaden

Koblenz (ots)

In der Nacht von Montag 27.11.2023 auf Dienstag 28.11.2023 entwendeten unbekannte Täter von dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in Koblenz-Horchheim zwei Kompletträdersätze. Die Radsätze waren an zwei fabrikneuen VW Tiguan montiert. Durch den Diebstahl entstand auch an den neuen Fahrzeugen Schäden, so dass derzeit von einer Schadenshöhe von ca. 16.000,-EUR ausgegangen wird. Offensichtlich wurden die entwendeten Räder in einem dunklen Van abtransportiert, der einen hinter dem Autohaus befindlichen Fußweg benutzte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell