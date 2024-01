POL-HA: Mann droht seiner Ehefrau im Beisein der Polizei mit dem Tod

Hagen-Haspe (ots) - Polizisten nahmen am Donnerstag (25.01.) einen Randalierer in Gewahrsam, der wiederholt die öffentliche Ordnung störte. Der 54-Jährige pöbelte um 9.55 Uhr Passanten in der Berliner Straße an, als Polizisten das erste Mal auf ihn trafen. Die Beamten erteilten dem Hagener einen Platzverweis für den dort stattfindenden gesamten Wochenmarkt sowie ...

mehr