Polizei Hagen

POL-HA: Hagener flieht nach Auffahrunfall von der Unfallstelle

Hagen-Helfe (ots)

Am Freitag (26.01) kam es gegen 14 Uhr an der Kreuzung Pappelstraße/Stennesufer zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht. Eine 62-Jährige hielt mit ihrem Mercedes an einer roten Ampel, als sich ihr ein 35-Jähriger mit seinem Renault von hinten näherte. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr der Hagener auf den stehenden Mercedes auf. Nachdem der Renault-Fahrer zunächst fluchend ausgestiegen war, setzte er sich, noch bevor die Frau ihn ansprechen konnte, unvermittelt wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Hagener Straße davon. Ein Zeuge des Geschehens, ein 51-jähriger Hagener, nahm anschließend mit seinem Pkw die Verfolgung auf und konnte das verlassene Auto des 35-Jährigen abgeparkt in der Straße Auf dem Kuhl ausfindig machen. Der flüchtige Fahrer konnte jedoch nicht mehr durch Polizisten angetroffen werden. Der 35-Jährige meldete sich jedoch gegen 15.30 Uhr eigenständig bei der Leitstelle der Polizei und gab an, an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Hagener bereits seit gut zwei Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief darüber hinaus positiv, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Auf den 35-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu. Der Renault des Mannes wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 62-jährige Mercedes-Fahrerin bei dem Unfall leicht verletzt worden war. Sie suchte eigenständig ein Krankenhaus auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Hagener Verkehrskommissariat geführt. (arn)

