Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mutmaßlicher Tankstellenräuber auf frischer Tat gestellt - Ergänzungsmeldung

Rostock (ots)

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Tankstellen überfallen zu haben. (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5671883)

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei am heutigen Vormittag ergaben, dass der Tatverdächtige sechs Überfälle auf Tankstellen begangen haben soll. So steht er im Verdacht, am 08.12.23 eine Tankstelle in Gnoien, am 10.12.23 vier weitere Tankstellen in Bad Doberan, Brüel, Kröpelin und in Neukloster sowie am 12.12.23 eine Tankstelle in Ribnitz-Damgarten überfallen zu haben. Insgesamt soll der Rostocker rund 4.000 Euro Bargeld und Zigaretten erbeutet haben. Bei dem Versuch, am 13.12.2023 eine siebte Tankstelle in Ribnitz-Damgarten zu überfallen, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rostock wird der 28-jährige Tatverdächtige im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell