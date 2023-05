Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehstetten

Emmingen-Liptingen

Kr. Tuttlingen) Polizei zieht berauschte Autofahrer aus dem Verkehr (25.05.2023)

Wehstetten / Emmingen-Liptingen (ots)

Gleich zwei unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Gegen 14 Uhr fiel Beamten bei einer Kontrolle an der Bundesstraße 14 Höhe des Weilers "Wehstetten" ein 46-jähriger Skoda-Fahrer auf, der erkennbar unter der Einwirkung von Rauschgift stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weshalb der Mann sein Auto abstellen musste. Ähnlich erging es ganz in der Nähe kurze Zeit später einem 22-jährigen VW-Fahrer bei Emmingen-Liptingen. Auch er fuhr auf der B 14 und zeigte bei einer Kontrolle Anzeichen von Drogeneinfluss. Ein Test deutete auf den Konsum von Cannabis hin. Auch hier blieb sein Auto an der Kontrollstelle stehen. Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss rechnen.

