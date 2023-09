Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Motorrad Unfall Ennepetalsperre

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.09.2023/ Uhrzeit: 18:18 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Ennepetalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungshubschrauber (RTH), Rettungsdienst (RD)/ Polizei/ Bericht (pk): Der Löschzug Breckerfeld wurde am frühen Dienstagabend zu einer Landeplatzsicherung für einen Rettungshubschrauber (RTH) an der Ennepetalsperre alarmiert. Grund für die Anforderung des Hubschraubers war ein 23 Jahre alter Motorradfahrer aus Gevelsberg, der in Fahrtrichtung Breckerfeld allein verunfallt war. Bei Eintreffen des Löschzugs war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Die Rettungskräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Landezone des Hubschraubers und sperrten für die Zeit des Einsatzes die Straße in beide Richtungen ab. Nachdem der Patient mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und das Motorrad vom Abschleppdienst verladen wurde, endete der Einsatz für die Feuerwehr um 19:50 Uhr an der Wache.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell