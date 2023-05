LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Greiz (ots) - Weida: Am gestrigen Montag, den 29.05.2023, gegen 11:20 Uhr, wollte ein 52-Jähriger mittels eines Brenners das Unkraut vor einem Mehrfamilienhaus in der Neustädter Straße entfernen. Dabei setzte er eine Hecke, die sich unmittelbar an dem Haus befand, in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, die Polizei ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

