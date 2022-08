POL-WAF: Ahlen. Mit Alkohol im Blut rote Ampel missachtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montag (01.08.2022, 17.00 Uhr) und Dienstag (02.08.2022, 13.00 Uhr) das Werbebanner eines Museums an der Kreuzung B 51 / Gewerbegebiet Kiebitzpohl in Telgte zerstört. Der oder die Täter schnitten Köpfe der abgedruckten Personen aus. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

