Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Kamen - Schneller Ermittlungserfolg: Fahrraddieb (19) dank aufmerksamer Beobachtungen eines Zeugen überführt

Bergkamen/Kamen (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl in Bergkamen haben aufmerksame Beobachtungen eines Zeugen in Kamen zu einem schnellen Ermittlungserfolg der Polizei geführt.

Zunächst unbekannte Täter entwendeten am Sonntag (08.05.2022) zwischen 2.30 und 6.15 Uhr von einem Grundstück in der Bergstraße in Bergkamen ein E-Bike. Noch am selben Morgen beobachtete ein Zeuge im Bereich Hegelstraße/Feuerbachstraße einen verdächtigen Privatverkauf eines E-Bikes. Denn: Der Verkäufer holte das Zweirad aus einem Gebüsch, wo eine weitere Person wartete. Der Zeuge fertigte deshalb Bilder von beiden Personen, notierte sich das amtliche Kennzeichen des Käufers und suchte die Polizeiwache Kamen auf.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen aus Kamen, der das entwendete E-Bike auf einer Internetplattform angeboten hatte. Mit einem richterlichen Beschluss wurde am Montag (09.05.2022) die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Hier stellten die Zivilfahnder kein weiteres Diebesgut sicher. Gegen den 19-jährigen Kamener wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell