POL-UN: Bönen - Umkleidespind aufgebrochen, Schlüssel entwendet, Auto gestohlen

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (12.05.2022) meldeten Zeugen laute Knallgeräusche aus dem Bereich eines Geldautomaten am Rosenweg. Gegen 1.45 Uhr riefen mehrere Personen bei der Polizei an und berichteten über zwei Knallgeräusche ausgehend vom Geldautomaten neben einem Supermarkt. Nach ersten Berichten wurden zwei Personen in einem dunklen, ...

mehr