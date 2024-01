Polizei Hagen

POL-HA: Polizei verfolgt flüchtenden Golf und sucht Zeugen

Hagen-Altenhagen (ots)

Als Polizisten am Samstag (27.01) gegen 22 Uhr in der Boeler Straße Streife fuhren, wurden sie auf einen Golf aufmerksam. Als sie sich entschieden das Auto anzuhalten und eine Kontrolle durchzuführen, beschleunigte der VW zügig und mit lautstarken Motorengeräuschen und bog in die Straße "Am Rastebaum" ab. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf und gab unterschiedliche Anhaltesignale. Der Fahrer ignorierte die Beamten und versuchte zu fliehen, in der Boeler Straße stoppte der Golf jedoch an einer Bushaltestelle. Als die Polizisten ausstiegen und zu dem verdächtigen Fahrzeug liefen, beschleunigte der Golf stark und entzog sich der Kontrolle. Das Fahrzeug bog dabei nach rechts auf die Alexanderstraße ein und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit. Auf Höhe der Straße "Am Sportpark" konnten die Polizisten den Golf wieder sichten, er war in der Zwischenzeit jedoch verunfallt und gegen eine Mauer gefahren. Der Golf wies einen Totalschaden auf, das an der Front schwer beschädigte Auto wurde beschlagnahmt.

Zeugen gaben an, dass drei Männer den Golf fluchtartig verlassen hatten, sie seien in Richtung Sportplatz gerannt. Während einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Einsatzkräfte auf drei Personen (19, 25 und 30 Jahre alt) auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Derzeit wird geprüft, ob sie mit der Tat in Verbindung stehen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens ein. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. (arn)

