POL-PDNR: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall auf der B42 zwischen Neuwied und Bendorf

Bad Hönningen (ots) - Am Mittwochabend entwendete ein 28-jähriger Bewohner aus Bad Hönningen in einem Supermarkt Ware im Wert von 44 Euro. Nachdem er von der Marktleiterin ob des Diebstahls angesprochen wurde, gab er an, er habe kein Geld für die Lebensmittel zu bezahlen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, der Mann erhielt von der Marktleitung Hausverbot. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

