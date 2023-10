Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl und Drogenkonsum

Bad Hönningen (ots)

Ein nicht alltäglicher Einsatz hatten Beamte der Linzer Polizeiinspektion am Mittwochnachmittag in einem Bad Hönninger Supermarkt zu bewältigen. Es meldete sich eine Ladendetektivin, die eine verdächtige Kundin ausgemacht hatte. Diese hatte zuvor eine Mitarbeiterin nach Alufolie gefragt. Nachdem die Beschuldigte die Alufolie an sich nahm, verschwand sie auf der Kundentoilette und verblieb hier für eine ungewöhnlich lange Zeit. Die Detektivin postierte sich an der Toilette und konnte die 41-jährige Frau auf frischer Tat überführen, dass sie nicht nur die Packung Alufolie entwendete, sondern damit in der Toilettenanlage Drogen konsumierte. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher und leitete Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

