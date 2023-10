Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: stark angetrunkene Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall

Ockenfels (ots)

Am Morgen des heutigen Donnerstag befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Talstraße in Ockenfels. Hierbei kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten weiteren PKW indem sie ungebremst auf diesen auffuhr. Durch den Aufprall wiederum wurde der PKW der Unfallverursacherin aus Ockenfels auf die gegenüberliegende Seite in eine dortige Thujahecke geschleudert, wo er letztlich zum Stillstand kam. Die Ursache des Unfalls war weniger die Unaufmerksamkeit der 58-jährigen, sondern viel mehr ihr Alkoholpegel, der vor Ort unschwer durch die aufnehmenden Beamten zu erkennen war. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Auf die Unfallverursacherin wartet nun ein Strafverfahren, sowie die vorläufige Entziehung ihres Führerscheins, welcher unmittelbar vor Ort sichergestellt wurde.

