Polizei Hagen

POL-HA: Mann unter Drogeneinfluss auf E-Roller unterwegs

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 27.01.2024, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:50 Uhr durch die Straße Am Hauptbahnhof. Hier bemerkten die Beamten einen Mann auf einem Elektrokleinstfahrzeug, mit welchem er verbotswidrig den Gehweg befuhr. Die Polizisten sahen noch, wie der 39-Jährige abstieg und einen Kiosk betrat. Dort sprachen die Beamten ihn an. Der Hagener hatte den E-Roller nicht versichert und gab zudem an, Drogen konsumiert zu haben. Dies bestätigte ein Test wenig später. Die Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

