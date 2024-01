Polizei Hagen

POL-HA: 60-jähriger Mann löst am Bahnhof mehrere Polizeieinsätze aus und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (29.01.2024) in der Innenstadt einen 60-jährigen Randalierer in Gewahrsam, nachdem dieser zum wiederholten Mal einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Ein 44-jähriger Passant rief die Polizei, gegen 20.30 Uhr, zur Bahnhofstraße. Er sagte den Beamten, dass der 60-Jährige ihm auf dem Gehweg entgegengekommen sei und ihn unvermittelt beleidigt und bedroht habe. Als die Polizisten die Personalien des 60-Jährigen überprüften, fanden sie heraus, dass der Mann bereits gegen 18.00 Uhr in der Straße Am Hauptbahnhof einen Einsatz ausgelöst hatte. Dort wollte er ein Geschäft nicht verlassen und spuckte einer 31-jährigen Mitarbeiterin in das Gesicht. Um weitere Straftaten oder Ordnungsstörungen zu verhindern, sprachen die Beamten dem 60-Jährigen in der Bahnhofstraße einen Platzverweis aus. Weil er diesem nicht nachkam, nahmen sie den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,7 Promille an. Zusätzlich zu der ursprünglichen Strafanzeige wegen der Körperverletzung leiteten die Polizisten ein weiteres Strafverfahren wegen der Beleidigung und der Bedrohung ein. (sen)

