POL-H: Linden-Nord: Pkw zweimal angezündet - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Samstag, 06.01.2024, hat ein Unbekannter im Laufe des Tages im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord zweimal einen Mercedes in Brand gesteckt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die bei der Aufklärung der Tat helfen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geriet gegen 00:15 Uhr ein schwarzer Mercedes Benz in der Otto-Wels-Straße in Brand. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und die Polizei die ersten Ermittlungen aufgenommen hatte, wurde der Wagen vom Eigentümer in der Steigertahlstraße abgestellt. Knapp acht Stunden später stand der schwarze Mercedes erneut in Flammen. Die Brandermittler gehen hier von einer vorsätzlichen Straftat aus. Bislang liegt der Polizei keine Täterbeschreibung vor und bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden auf circa 6000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /san, dd

