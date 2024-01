Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet Widerstand und beleidigt Polizisten mehrfach vulgär

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag (29.01.) erhielten Polizisten gegen 23.30 Uhr einen Einsatz aufgrund einer Ruhestörung in der Pelmkestraße. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnte sie bereits eine lautstarke Auseinandersetzung im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wahrnehmen. In einer Wohnung trafen sie dann auf einen 38-Jährigen sowie eine 31-Jährige. Als der 38-Jährige die Beamten sah, schrie er sie an und äußerte den Satz "Ich rufe jetzt meine Freunde die Feldjäger an, die werden das hier regeln". Dabei hielt er einem Polizisten ein Mobiltelefon vor das Gesicht. Die Beamten erteilten dem Hagener im weiteren Verlauf einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Stattdessen beleidigte er einen Polizisten vulgär als "Wichser" und schrie ihn weiter an. Als er aus der Wohnung geführt wurde, setzte er sich auf die Treppenstufen und sagte zu einem Beamten "Ich fahre gleich in den Puff zu deiner Mutter. Ich fahre zu ihr nach Hause und ficke sie." Dem Mann wurde erneut die Gelegenheit gegeben dem Platzverweis nachzukommen, das Mehrfamilienhaus zu verlassen und sämtliche Straftaten zu unterlassen. Der Hagener lachte jedoch und setzte seine vulgären Beleidigungen fort. Als er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde, sperrte er sich massiv und schrie. Dabei versuchte er den Polizisten in das Gesicht zu spucken. Während die Einsatzkräfte den Mann zu einem Streifenwagen brachten, ließ er sich mehrere Male auf den Boden fallen. Auch Auf der Fahrt zum Gewahrsam beruhigte er sich nicht und äußerte weitere vulgäre Beleidigungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Widerstand sowie Beleidigung gegen ihn ein. (arn)

