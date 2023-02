Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Für drei Paar Socken ins Polizeigewahrsam

Erfurt (ots)

Für drei Paar Socken landete ein Ladendieb Donnerstagabend im Polizeigewahrsam. Der polizeibekannte 37-Jährige steckte in einem Kaufhaus im Erfurter Norden drei Paar Socken im Wert von drei Euro ein. Als er von einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen wurde, stieß er die Frau beiseite und verletzte sie dabei leicht. Anschließend biss er einen 35-jährigen Mann in den Finger, als dieser der Mitarbeiterin zu Hilfe eilte. Sofort alarmierte Polizisten konnten den renitenten Ladendieb zu Boden bringen und fesseln. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten die Socken und eine geringe Menge Drogen. Der Dieb wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle, bis er heute Morgen mit mehreren Anzeigen im Gepäck wieder entlassen wurde. (DS)

