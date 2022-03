Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geparkten Pkw gerammt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagmittag befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen den Holzbornweg in Bad Klosterlausnitz. Hierbei verschätzte sich beim Vorbeifahren an einem abgestellten Pkw Dacia derart, dass sie frontal gegen dessen Heck fuhr. In der weitern Folge wurde der Dacia gegen eine Hauswand geschoben. Sowohl an den Fahrzeugen als auch an der Hauswand entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell