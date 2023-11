Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vereitelter Telefonbetrug

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 08.11.2023 gegen 17:30 Uhr versuchten unbekannte Täter bei einem 85-jährigem Mann aus Großkuhndorf per Telefon Bargeld zu erbeuten. Wieder einmal wurde durch die dreisten Täter dem Mann am Telefon vorgegaukelt, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat und er eine Kaution von 20 000 Euro zahlen muss. Als die Täter während des Gesprächs die Summe auf 30 000 Euro erhöhten, kam dies dem rüstigen Rentner merkwürdig vor, so dass er seine andere Tochter verständigte, welche sofort die Betrugsmasche erkannte und die Polizei verständigte. Die Polizei warnt vor Geldforderungen am Telefon, diese unseriöse Art deutet eindeutig auf Betrüger hin. Die Polizei fordert keine Kaution. Die Betrüger wollen ausschließlich an ihr Geld.

Aus gegebenen Anlass möchte die Geraer Polizei noch einmal darauf hinweisen:

Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen heraus Die Polizei fordert Sie unter keinen Umständen auf, Geld oder Wertsachen an Kolleginnen oder Kollegen zu übergeben Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen Stellen Sie keinesfalls Wertgegenstände zur Abholung bereit. Kontaktieren Sie eine Vertrauensperson ihrer Wahl

Rufen Sie im Zweifelsfall immer bei Ihrer Polizeidienststelle vor Ort an und fragen Sie nach. Wählen Sie dabei den Notruf 110 oder die Nummer der Dienststelle die Sie selbst im Telefonbuch finden. <BF>

