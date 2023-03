POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein Bürogebäude

Etzbach, Ortsteil Heckenhof (ots) - Am Montag, 27.03.2023, gegen 20.50 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Ford Fiesta die Rother Straße in Etzbach, Ortsteil Heckenhof, in Fahrtrichtung Bundesstraße (B) 62. An der Einmündung B 62 / Rother Straße beabsichtigte er, nach links, in Richtung Wissen einzubiegen. In diesem Moment warfen bislang unbekannte Täter einen Gegenstand, vermutlich einen Stein, gegen die Heckscheibe ...

mehr