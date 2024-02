POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeugbrand - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Polizeipräsidium Pforzheim

Nach dem Brand eines Fahrzeugs im Stadtteil Dillweisenstein am Dienstagabend ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Ein Hinweisgeber meldete gegen 20:15 Uhr über Notruf ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hirsauer Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der VW bereits in Vollbrand. Ein in unmittelbarer Nähe stehendes Fahrzeug, wurde ebenfalls durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, insbesondere am Dienstagabend, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

