Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Das Polizeipräsidium Pforzheim ist für den Einsatz am 23. Februar vorbereitet

Pforzheim (ots)

Die Polizei bittet alle Versammlungsteilnehmer, ihr Versammlungsrecht friedlich auszuüben.

Die Einsatzplanungen des Polizeipräsidiums Pforzheim rund um die Gedenkveranstaltungen anlässlich des 79. Jahrestages der Bombardierung der Stadt Pforzheim sind beendet.

Am Freitag geht die Polizei von friedlichen Kundgebungen und Aufzügen aus, die jedoch auch temporär zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Pforzheimer Innen-, Ost- und Nordstadt führen können.

"Wir sind auch in diesem Jahr gut auf den Einsatz vorbereitet. Unser Ziel ist es, einen ordnungsgemäßen und störungsfreien Verlauf der jeweiligen Versammlungen und Veranstaltungen zu gewährleisten. Gerade mit Blick auf die vorherrschenden Konflikte und Katastrophen in dieser Welt appellieren wir an alle Teilnehmer, das Recht der Versammlungsfreiheit gewaltfrei und mit einem respektvollen Umgang wahrzunehmen.", so der Einsatzleiter, Polizeidirektor Markus Bauder.

Zur Überwachung und Beweissicherung im Rahmen der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung können rund um das Einsatzgeschehen am 23. Februar seitens der Polizei Drohnen zum Einsatz kommen.

Aktuelle Informationen am Einsatztag und der etwaigen Nutzung von Drohnen werden seitens der Polizei Pforzheim über die sozialen Netzwerke bekannt gegeben.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell