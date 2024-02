POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannte stehlen Stromkabel

Egenhausen (ots) - Autoknacker haben sich in Egenhausen an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Das erste Auto stand auf einem Wanderparkplatz an der Walddorfer Straße, als die Unbekannten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11:30, und Samstag, 8:45 Uhr, eine Scheibe an dem Fahrzeug einschlugen. Die Täter durchwühlten den Wagen, entwendeten letztlich jedoch nichts. Auf demselben Parkplatz befand sich auch das ...

mehr