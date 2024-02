Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Alkoholisierter Autofahrer verursacht zwei Unfälle mit hohem Sachschaden

Ein 42-Jähriger steht im Verdacht, am Freitagabend unter Alkoholeinfluss zwei Unfälle verursacht und sich hierbei leicht verletzt zu haben.

Drei geparkte Autos sollen in der Stuttgarter Straße am Freitagabend von dem 42-jährigen Pkw-Lenker bei zwei Unfällen beschädigt worden sein. Hierbei kam der Fahrer anscheinend zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte den ersten Pkw. Bei der Weiterfahrt soll er mit zwei weiteren Fahrzeugen, die am linken Fahrbahnrand geparkt waren, zusammengestoßen sein. An den geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt über 25.000 Euro. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mühlacker stellten bei der Unfallaufnahme vor Ort Alkoholgeruch bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher fest. Ein vor Ort mit ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 2 Promille. Daraufhin wurde der 42-Jährige zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, hier wurde auch der Führerschein von den Polizeibeamten einbehalten.

