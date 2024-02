POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn 8

Heimsheim (ots) - Eingebrochen worden ist am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Bloßenbergstraße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 19:30 Uhr in ein Wohnhaus eingedrungen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten und Möbel durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher ...

