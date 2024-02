Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Heimsheim (ots)

Eingebrochen worden ist am Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Bloßenbergstraße.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit zwischen 17:20 Uhr und 19:30 Uhr in ein Wohnhaus eingedrungen. Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten und Möbel durchsucht. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang noch unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07231 - 186 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell