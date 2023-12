Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Beteiligte Pkw-Fahrerin gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 30. November 2023, gegen 10:45 Uhr, sind zwei Pkw auf dem Westring in Wildeshausen zusammengestoßen. Ein Schaden an einem der Fahrzeuge wurde erst nach einigen Tagen festgestellt. Die Polizei sucht nun nach der zweiten beteiligten Frau.

Die gesuchte Frau befuhr mit einem Pkw den Westring in Richtung Ahlhorner Straße. Weil vor ihr ein Pkw nach links in die Gewerbestraße abbiegen wollte und halten musste, wich sie nach rechts aus, um am wartenden Pkw vorbeizufahren. Dabei übersah sie den schwarzen Ford einer 43-Jährigen aus Wildeshausen, die den Westring in derselben Richtung befuhr. Die Pkw stießen seitlich zusammen. Beide Frauen unterhielten sich durch die geöffneten Seitenscheiben und verständigten sich, dass wohl kein Schaden entstanden war. Erst Tage später bemerkte die 43-Jährige einen Kratzer am linken, vorderen Kotflügel.

Die Polizei sucht nun nach der Frau, die mit ihrem Pkw nach rechts ausgewichen ist. Sie wird zum Zweck der Schadensregulierung gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

