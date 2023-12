Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei Nordenham: Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 08.12.2023 auf den 09.12.2023 kommt ein Kfz in 26954 Nordenham, auf der B 212, Rahdener Straße, in Höhe der Hausnummer 189, von der Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden an einem Leitpfosten.

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles bei der Polizei Nordenham, Tel.: 04731/9981-0, melden.

